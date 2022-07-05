اجتماع تنسيقى لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عَقَد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، ومتابعة إجراءات الاستلام الابتدائى للمجمعات الحكومية ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية لقُرى مركز و مدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، و مُمثل لجنة المشروعات برئاسة الوزراء و ممثلى الهيئة الهندسية، و الدكتور إياد سعيد ممثل دار الهندسة المكتب الاستشارى لحياة كريمة، و مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق و رؤساء القُرى، وممثلى الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات توصيل كافة المرافق لقُرى مركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية و تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" .

بالإضافة لمناقشة توصيل المرافق من غاز طبيعي، وكهرباء، ومياه شرب، و صرف صحي، و اتصالات للمنشآت الحكومية، طبقًا لما جاء بالكتاب الدورى المنظم لهذا الشأن .

كذلك تم عرض و مناقشة نِسَب التنفيذ لكافة المشروعات الجارى تنفيذها، و مناقشة الحلول الأنسب لكافة المعوقات التى تواجه إنهاء بعض المشروعات الجارية.