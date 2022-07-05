أول محطة للاتوبيس الترددىBRT على الطريق الدائرى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع الاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، وينشر اليوم السابع صور لمحطه السلام ( موقف السلام للأقاليم)، على الطريق الدائرى، وتعتبر اول محطة يتم تنفيذها.

ويعتبر الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به.

وتم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع "BRT"، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"، ليصبح الإجمالى 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب، الذى سيكون الإجمالي 8 حارات فى كل اتجاه.