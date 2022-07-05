أهل المنيا يجمعوا هنا.. هنوريكم أجمل 5 أماكن تقضوا فيهم إجازة العيد

ورصد اللايف كورنيش النيل الذى أصبح قبلة أهالى المنيا فى المناسبات والأجازات لما يتميز به من وجود نهر النيل والأماكن الخضراء وكذلك أماكن ممارسة الرياضة وأماكن العائلات ودخول الكورنيش بالمجان وتتم أعمال النظافة بشكل دائم.

كذلك الحديقة الدولية شرق النيل والتى تفتح أبوابها مع اول أيام العيد مبكرا جدا لاستقبال المواطنين حتى نهاية الإجازة وهناك تجد ألعاب الأطفال وأماكن للراحة ومقاعد وأماكن خضراء.

أما المكان الثالث هو شارع مصر وفى ذلك المكان يوجد مقاعد على نهر النيل مباشرة وتوجد خدمة المشروبات الساخنة والباردة.

والمكان الرابع وهو للفسحة القصيرة والتقاط الصور التذكارية وهو الطريق الأوسط المؤدى إلى مدينة المنيا الجديدة.

والمكان الخامس المراكب النيلة المنتشرة على كورنيش النيل وهذه الفسحة للأوقات القصيرة وتكون فى وسط النيل وبتكلفة قليلة جدا.