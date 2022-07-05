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أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية والقاهرة للوجه القبلى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:14 م
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية والقاهرة للوجه القبلى حجز التذاكر
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة من محطة الإسكندرية لمحطات الوجه القبلي ،ومن محطة القاهرة لمحطات الوجه القبلي.

 

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي.

 

1. من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيها.

 

2. من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيها.

 

3. من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه.

 

4. من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات.

 

5. من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيهات.

 

6. من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيها.

 

7. من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيها.

 

8. من الإسكندرية إلى طما 120 جنيها.

 

9. من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيها.

 

10. من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيها.

 

11. من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيها.

 

12. من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيها.

 

13. من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيها.

 

14. من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيها.

 

15. من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيها.

 

16. من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيها.

 

17. من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيها.

 

18. من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيها.

 

19. من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيها.

 

20. من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيها.

 

21. من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيها.

 

22. من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيها.

 

23. من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيها.

 

24. من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيها.

 

25. من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيها.

 

26. من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيها.

 

27. من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها.

 

28. من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيها.

 

29. من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيها.

 

30. من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيها.

 

31. من الإسكندرية إلى كوم إمبو 175 جنيها.

 

32. من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيها.

 

33. من الإسكندرية إلى بلانه 175 جنيها.

 

34. من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيها.

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 تذاكر القطارات 

 

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جانب من أسعار التذاكر 

 


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