أسباب طنين الأذن عديدة ومنها ارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

طنين الأذن هو رنين فى الأذن، يمكن أن يكون سببه أشياء كثيرة، لكنه ليس مرضًا في حد ذاته، لكنه أحد أعراض مشكلة صحية أخرى، فما الذي يسبب الرنين؟ عادة ما يكون ذلك بسبب تلف الشعر الصغير في أذنك الداخلية هذا يغير الإشارات التي ترسلها الأذن إلى عقلك والتي تتحكم في كيفية سماع الصوت، و قد تصاب بطنين الأذن كجزء طبيعي من الشيخوخة، ولكن هناك أسباب أخرى، في هذا التقرير نتعرف على أسباب طنين الأذن، بحسب موقع webmd.

أسباب طنين الأذن

-فقدان السمع المرتبط بالعمر: بالنسبة للعديد من الأشخاص، يزداد السمع سوءًا مع تقدمك في العمر يبدأ هذا عادة حوالي بعد عمر الستين وعادة ما يصيب كلا الأذنين، ستلاحظ على الأرجح مشكلة في الأصوات عالية التردد.

-الضوضاء الصاخبة: الضوضاء العالية هي السبب الرئيسي لطنين الأذن قد يكون شيئًا تسمعه كل يوم لسنوات، أو شيئًا يحدث مرة واحدة فقط يتضمن ذلك كل شيء من الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية إلى الآلات الصاخبة والمحركات ذات النتائج العكسية يمكن أن تصيب إحدى الأذنين أو كلتيهما، وقد تسبب فقدان السمع والألم. يمكن أن يكون الضرر دائمًا أو مؤقتًا.

-الكثير من شمع الأذن: يصنع جسمك هذه الأشياء غير المرغوب فيها لحبس الأوساخ وحماية أذنيك ولكن إذا لم يغسل من تلقاء نفسه وتراكم الكثير ، فقد يؤدي ذلك إلى الرنين أو فقدان السمع يمكن لطبيبك إزالة التراكم بلطف. لا تمسك بقطعة قطن وتحاول أن تفعل ذلك بنفسك.

-بعض الأدوية: يمكن أن تؤدي الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية إلى رنين وهذا يشمل الأسبرين ومدرات البول والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأدوية التي تحتوي على مادة الكينين وبعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية السرطان عادة كلما كانت الجرعة أقوى ، زادت فرصتك في حدوث مشاكل.

في كثير من الأحيان ، إذا توقفت عن تناول الدواء، فستختفي الأعراض. راجع طبيبك إذا كنت تعتقد أن أحد الأدوية قد يكون هو السبب، لكن لا تتوقف عن تناول أي دواء دون التحدث إلى طبيبك أولاً.

-التهابات الأذن والجيوب الأنفية: قد تلاحظ طنين الأذن عند إصابتك بنزلة برد. قد يكون ذلك بسبب التهاب الأذن أو الجيوب الأنفية الذي يؤثر على سمعك ويزيد الضغط في الجيوب الأنفية. إذا كان هذا هو السبب ، فلا ينبغي أن يستمر طويلاً. إذا لم تتحسن بعد أسبوع أو نحو ذلك ، فاستشر طبيبك.

-المفصل الفكي الصدغي: يمكن أن تسبب مشاكل الفك أو المفصل الصدغي الفكي (TMJ) طنين الأذن. قد تلاحظ فرقعة أو ألمًا في المفصل عند المضغ أو التحدث. يشترك المفصل في بعض الأعصاب والأربطة مع الأذن الوسطى. يمكن لطبيب الأسنان علاج اضطرابات المفصل الفكي الصدغي والمساعدة في منع رنين الأذن من التفاقم.

مشاكل ضغط الدم: يمكن أن يشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم والأشياء التي ترفعه على المدى القصير ، مثل الإجهاد والكحول والكافيين. يمكن أن يلعب تصلب الشرايين دورًا أيضًا. تصبح الأوعية الدموية القريبة من أذنك الوسطى والداخلية أقل تمددًا ، لذا يكون تدفق الدم أقوى ويبدو صوتًا أعلى. هذا ما يعرف بطنين الأذن النابض.

مشاكل طبية أخرى: وتشمل التغيرات في عظام الأذن الداخلية ، واضطراب الأذن الداخلية يسمى مرض مينيير ، أو إصابات الرأس والرقبة. يمكن أن تؤدي حالات مثل الألم العضلي الليفي ومرض لايم أيضًا إلى رنين الأذن. سيساعدك طبيبك في معرفة السبب وتخفيف الأصوات.