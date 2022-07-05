أحلى إجازة فى الغردقة بأرخص سعر.. هنقول لك تتفسح فين وبكام

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، ظهر اليوم الثلاثاء، لايف جديد من مدينة الغردقة يوضح خلاله أهم مناطق الرحلات وأسعارها المختلفة، وأماكن الفسح المختلفة خلال إجازة العيد في الغردقة .



وعن خريطة أماكن الفسح في الغردقة اثناء قضاء إجازة العيد في الغردقة، تأتي علي رأسها الرحلات البحرية، وإذا ذكرت الأنشطة البحرية ذكرت جزيرة الجفتون أهم الجزر البحرية بالبحر الأحمر وأشهرها، والتي يقام علي ظهرها وبجانبها عدة أنشطة بحرية منها السنوركلنج والغوص وغيرها من الانشطة .



تضم تلك الجزيرة 4 شواطئ مختلفة، منها شاطئ أورانج وشاطئ براديس، وشاطئ محمية، وشاطئ آخر مفتوح، وتبحر يوميا عشرات المراكب إلى تلك الشواطئ المختلفة لقضاء يوم هناك يبدأ من الثامنة صباحا وينتهى 4 عصرا لكل شاطئ تنطلق عليه المراكب برنامج معين.



وتختلف الأسعار من مكان لآخر حسب الخدمات المقدمة للسائح خلال الزيارة، حيث أن هناك رحلات تضم وجبة الغداء وتسليم أدوات البحر وهناك رحلات بدون ذلك وتبدأ تلك الرحلات من 400 جنيه تقريبا، وتصل إلي أكثر من 1500 جنيه في بعض الاماكن.



تحجز رحلات جزيرة الجفتون من مكتب حجز الرحلات داخل الفندق المقيم به أو من أي مكتب حجز رحلات بحرية بشارع الشيرتون، أو أي منطقة بالغردقة، فى أغلب الأحيان يكون برنامجها انطلاق صباحا من المراسى المختلفة، ثم عمل وقفتين سنوركلنج بالقرب من الجزيرة على مناطق الشعاب، وقضاء قرابة ساعتين على الجزيرة، لممارسة السباحة فى الشواطئ الرملية وتناول وجبة الغداء.



