ولى العهد السعودى يدعو لمراعاة المواطنين الأكثر حاجة في ظل التطورات الدولية

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أكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية.



وشدد ولي العهد - خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.



وأطلع على أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دوليًا، كما استعرض المجلس المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحديث الحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات في المملكة.