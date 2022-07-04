وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

كتب على عبد الرحمن

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وكانت قد نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة عيد الأضحى المبارك المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن خطة الوزارة لنشر نص خطب الجمعة وخطب العيد، ليستعين بها أئمة المساجد نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص أماكن بجميع الساحات التى تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم فى لقاءات هذا الأسبوع.