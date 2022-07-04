هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء استقرار الورق والتعبئة

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 3.8%، ثم قطاعي الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، وانخفض قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.24%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.59%، ليغلق عند مستوى 8685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.