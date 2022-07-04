"مياه القناة": خطة متكاملة استعدادا لعيد الأضحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة على مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، متمثلة في انتظام العمل بجميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء القطاعات والمناطق علي المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه،بالإضافة إلى متابعة مديري الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إانسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بنفسه وبصفة شخصية البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة “الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لمواطني " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ مكبرة على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتلقي شكاوي المواطنين ورصد أي أحداث خاصة بالمحطات أو الشبكات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي، والعمل على حلها فورا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، خلال أيام العيد.





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