منار هشام.. فنانة من بنى سويف موهوبة فى الرسم منذ نعومة أظفارها

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع منار هشام الطالبة بكلية السياحة والفنادق بجامعة بنى سويف، التى تتميز بموهبتها فى الرسم منذ نعومة اظفارها.

وقالت منار هشام إنه بدأت موهبتها فى الرسم منذ نعومة اظفارها مشيره إلى انها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة إلا أنها تقدمت لاختبارات القدرات ونجحت فيها بعد الثانوية العامة إلا أن التنسيق لم يجعلها تلتحق بكلية الفنون الجميلة.

وأضافت منار هشام أنها بدأت فى الرسم بالرصاص والفحم والألوان وبالخامات الفنية مثل سوفت باستل والخشب والأويل باستل، مشيرة إلى أنها تستخدم أفضل وأغلى الأنواع فى الرسم.

وقالت منار إنه بدأت فى تعليم الأطفال من أبناء مدينة بنى سويف الرسومات من خلال إعطاء كورسات رسم للأطفال والكبار وتعليمهم الرسم بكافة أنواعه.