مطار الغردقة يستقبل 68 رحلة طيران دولية تقل قرابة 10 آلاف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأثنين، 68 رحلة طيران دولية أغلبها وافدة من المطارات الأوروبية المختلفة، تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى الغردقة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وأكثر الجنسيات وصولا الألمانية يليها الإنجليزية، ثم عدد من الجنسيات الأخرى مثل البولندية والأيرلندية وغيرها من الجنسيات الأخرى المختلفة.

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسي علم الدولى، اليوم الاثنين، 8 رحلات طيران دولية، أغلبها أوروبية ضمن 114 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتي الجمعة المقبلة، والتي من المقرر أن يستقبل المطار خلالها 114 رحلة بزيادة 4 رحلات فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى .

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر زيادة في الرحلات الوافدة من المطارات الإيطالية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وتصل رحلات الطيران لمرسى علم من 12 دولة أوروبية.