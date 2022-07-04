مصرع شخص على يد أبناء عمومته للخلاف على أراضى زراعية بقرية بكفر الشيخ

شهدت عزبة الشيخة عيشه التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على أرض زراعية بالقرية لتنشب مشاجرة بينهم ويلقى شخص مصرعه متأثرًا بإصابته فى المشاجرة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة الشيخة عيشه التابعة لدائرة المركز نتج عنها مصرع شخص نتيجة إصابته بجرح نافذ بالقلب بواسطة سكين، ليجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل على الفور عدد من ضباط المباحث لموقع الحادث والمستشفى حيث تبين أنه نشب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، لتنشب مشاجرة فيما بينهما وتبين مصرع " م. م ، ع " ، 35 عام، وتبين مصرعه نتيجة جرح نافذ بالقلب بواسطة سكين، لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة دسوق، وجارى عرض المتهم على جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات معه، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما لقى شابين مصرعهما، لسقوط سقالة بهما من علو أثناء عملهما بالعمارات السكنية الكائنة أمام مجمع مواقف دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ليجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بمصرع شابين نتيجة سقوط سقالة بهما من علو أثناء عملهما بالعمارات السكنية الكائنة أمام مجمع مواقف دسوق، وجرى نقل جثتى الشابين يعملان فى مجال المحارة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالتحرى والفحص تبين أن الشابين هما: أحمد.ب.ع.خ، 24 سنة، وإبراهيم.ح.م.ع، 26 سنة، ويقيمان بعزبة محمود سليم التابعة لقرية جماجمون بمركز دسوق، فيما كشفت تقاريرهما الطبية عن إصابتها بكسور متعددة بالجسد، ونزيف حاد بالمخ، نتيجة سقوط السقالة بهما، ما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصابتهم نتيجة السقوط من علو، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على جهات التحقيق بمركز دسوق لتتولى التحقيقات.