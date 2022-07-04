اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 03:33 م
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مصرع شاب فى حادث قطار بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بالشرقية

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:24 م
مصرع شاب فى حادث قطار بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بالشرقية إسعاف
الشرقية فتحية الديب

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لفظ شاب، فى السابعة والعشرين من عمره، أنفاسه الأخيرة، ظهر اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لحادث قطار دهسه بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس فى محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث قطار بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، بالقرب من مزلقان الهاويس، ووفاة شاب جراء الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع المدعو أحمد كمال محمد على خليل، 27 عامًا، حاصل على شهادة دبلوم، مُقيم فى منطقة المنشية الجديدة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس؛ وهرعت عربة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.


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