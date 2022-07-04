مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يجري مواصلة العمل فى رفع التكدسات ونواتج التطهير للترع والمصارف بمدينة الزينية، حيث تتم الأعمال عبر لجنة مكونة من رئاسة الزينية والقرى ومسئولى الرى والصرف الصحى، وشئون البيئة بالأقصر وشرطة البيئة والمسطحات.



وطالب رئيس مدينة الزينية المواطنين بعدم إلقاء القمامة، أو نواتج هدم المباني علي الترع والمصارف أو الطرق العامة، على أن يحال المخالف فوراً للنيابة العامة وفقاً للقانون، حيث يشارك فى العمل رجال المدينة بدعم حملة الأقصر بالمعدات من الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية، موضحاً أنه نجحت تلك الحملة فى رفع 50 طن مخلفات صلبة وتراكمات حتى الآن.



فيما تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة لمواصلة العمل فى محور شمال الأقصر، حيث عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنسيق جهود أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور شمال الأقصر مع الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة يسى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال مشروع طريق محور شمال الأقصر.



وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، أنه من المقرر غلق الطريق الزراعي الشرقي في منطقة العشي العماري في الاتجاهين بطول 3 كم لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة من الساعة 10 مساء 19 يوليو حتى الساعة 10 مساء 26 يوليو، مشدداً على الالتزام الدقيق بالتوقيتات المحددة وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المختصة للتغلب على أي معوقات، حيث حضر الإجتماع السكرتير المساعد للمحافظة الدكتور هدى المغربي، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية، والنقيب مهندس محمد الصحصاح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي مديرية أمن الأقصر والمرور وشرطة السياحة والهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وإدارة مرور قنا.





مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (1)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (2)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (3)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (4)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (5)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (6)



مدينة الزينية تجرى أعمال رفع 50 طن من المخلفات (7)











