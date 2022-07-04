اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها ولابد من الترويج لها

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:57 م
مدبولى: الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها ولابد من الترويج لها مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها سواء كانت زراعية أو صناعية، وهو الأمر الذى يتطلب الترويج لها على نطاق واسع.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى وزيادة قيمة الصادرات المصرية هو أولوية قصوى للدولة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا يتطلب توحيد الجهود لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الانطلاقة كانت من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، من أجل صياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بالتشاور مع مختلف المؤسسات التى تمثل القطاع الخاص.

 

 


مصطفى مدبولى

شركه جسور

مصر

مؤتمر صحفى

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى

الأحد، 03 يوليه 2022 12:17 م

مصطفى مدبولى والوزير الأول الجزائرى يشهدان مراسم توقيع عدد من الوثائق فى عدة مجالات تخدم التعاون الثنائى بين البلدين.. من بينها توقيع مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى للأعوام (2022 _ 2024)

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:01 م

رئيس الوزراء يتوجه للجزائر.. مصطفى مدبولى يترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين البلدين بعد إعادة تفعيلها منذ آخر دورة انعقاد فى 2014.. وتوقيع اتفاقيات تعاون فى عدة مجالات من بينها النقل والبيئة والرى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:24 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة