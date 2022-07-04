مدبولى: الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها ولابد من الترويج لها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها سواء كانت زراعية أو صناعية، وهو الأمر الذى يتطلب الترويج لها على نطاق واسع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى وزيادة قيمة الصادرات المصرية هو أولوية قصوى للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا يتطلب توحيد الجهود لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الانطلاقة كانت من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، من أجل صياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بالتشاور مع مختلف المؤسسات التى تمثل القطاع الخاص.