اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

محامي ضحايا مستريح قنا: المتهم حصل على أموال بدون إيصالات أو سند قانوني.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:56 م
محامي ضحايا مستريح قنا: المتهم حصل على أموال بدون إيصالات أو سند قانوني.. صور ورقة بها المبلغ
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على صور إيصالات مدون به مبالغ كتبها مستريح أسوان لضحاياه دون سند قانونى أو توقيع وختم على الورقة المدون بها المبلغ والمتبقى والواصل إلى الضحية.

قال محمد محيى، محامى أحد الضحايا، أن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء فى كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانونى.

وأضاف محمد عيد، محامى الضحايا، أنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانونى، وتلك الأوراق التى كتبت فى الكشكول ليس لها أى قيمة قانونية.

 

ورقة بها المبلغ (1)
ورقة بها المبلغ (1)

 

ورقة بها المبلغ (2)
ورقة بها المبلغ (2)

 

 

ورقة بها المبلغ (3)
ورقة بها المبلغ (3)

 


 


مستريح أسوان

محاكمة مستريح أسوان

قضية المستريح

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة