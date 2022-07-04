محامي ضحايا مستريح قنا: المتهم حصل على أموال بدون إيصالات أو سند قانوني.. صور

قنا صابر سعيد

حصل "اليوم السابع" على صور إيصالات مدون به مبالغ كتبها مستريح أسوان لضحاياه دون سند قانونى أو توقيع وختم على الورقة المدون بها المبلغ والمتبقى والواصل إلى الضحية.



قال محمد محيى، محامى أحد الضحايا، أن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء فى كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانونى.



وأضاف محمد عيد، محامى الضحايا، أنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانونى، وتلك الأوراق التى كتبت فى الكشكول ليس لها أى قيمة قانونية.



ورقة بها المبلغ (1)



ورقة بها المبلغ (2)



ورقة بها المبلغ (3)



