محافظ الغربية يتفقد ثاني القوافل الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية نواج

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له ، على استمرار المحافظة في تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية ضمن احتفالات المحافظة بثورة يونيو هذا الأسبوع.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم، القافلة الطبية بالوحدة الصحية في قرية نواج مركز طنطا، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال جولته التفقدية لأقسام القافلة أشاد محافظ الغربية بتنوع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان في القافلة، حيث يتوفر العديد من التخصصات إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة.

وأشار رحمي أن المحافظة أعدت برنامجا مكثفاً للاحتفال بثورة 30 يونيو يشمل تنفيذا (مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية، 10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، 2 قافلة بيطرية، قافلة اجتماعية، ندوة تثقيفية عن ثورة ال 30 من يونيو وافتتاح مدرستين وثلاثة مراكز شباب).

يذكر أن القافلة تضم تخصصات (الباطنة، الجراحة، العظام، الأسنان، الأطفال، الجلدية وتنظيم الأسرة)، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة، وتأتي ضمن عدة قوافل موجودة بجميع أنحاء المحافظة تزامنا مع الاحتفالات بثورة ال30 من يونيو، حيث تنظم مديرية الصحة تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية 17 قافلة طبية خلال الفترة من الثالث من يوليو وحتى السابع من الشهر ذاته.

