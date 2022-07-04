لوجانسك: مهمة "إزالة النازية" ونزع السلاح من أوكرانيا مازالت قائمة

وكالات

أكد حاكم إقليم "لوجانسك"، المعترف به من موسكو "جمهورية مستقلة"، ليونيد باسيتشنيك، اليوم، ضرورة إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة تمنعها من قصف أراضي الجمهورية براجمات صواريخ بعيدة المدى.



وأضاف باسيتشنيك - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - ضرورة تواصل العمليات القتالية، مشيرًا إلى أن "مهمة إزالة النازية ونزع السلاح من أوكرانيا" لا تزال قائمة، مضيفًا أن عملية تحرير مدينة ليسيتشانسك كانت سريعة للغاية، مؤكدًا أن قوات كييف هربت من المدينة وتركت الكثير من أسلحتها.



في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية إقليم لوجانسك، فلاديسلاف دينيجو، أن قواته تتجه إلى مدينة سيفيرسك المجاورة لدونيتسك للمساعدة في تحريرها.