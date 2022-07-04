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كل ما تريد معرفته عن عقوبة القتل الخطاء فى القانون

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن عقوبة القتل الخطاء فى القانون محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
 
 
 
 
 

القتل الخطاء

عقوبة القتل الخطاء

القانون المصرى

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