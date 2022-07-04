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غدا.. بدء الاطلاع على كراسات الإجابة للطلاب المتظلمين على نتيجة الدبلومات

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:51 م
غدا.. بدء الاطلاع على كراسات الإجابة للطلاب المتظلمين على نتيجة الدبلومات امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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وجهت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى مشرفو عموم امتحانات الدبلومات الفنية ورؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية "صناعى - زراعى - تجاري - فندقى"، موضحة أنه في ضوء موافقة الدكتور الوزير علي تعديل بعض ضوابط القرار الوزاري رقم 293 بتاريخ 2014/7/9، بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بالدبلومات الفنية والتي تضمنت ما يلى:

- يتقدم بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثون يوما (للدور الأول)، وسبعة أيام بدلا من خمسة عشر يوما (للدور الثاني) تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وذلك وفقا للضوابط الواردة في ذات القرار رقم (293) المشار إليه بعاليه.

سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

ونظرا لوجود إجازة عيد الأضحي المبارك أثناء فترة التظلمات لذا يتم حساب الخمسة عشر يوما أيام فعليـة بـدون الاجازات علي أن يبدأ الاطلاع اعتبارا من يوم الثلاثاء 2022/7/5 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/26.

 

 


التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

الاطلاع على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية



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