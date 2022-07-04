وأوضحت الشركة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن خط الطيران سيربط بين القاهرة والعلا عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، وهما يومي السبت والخميس، وذلك من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا.

وتشتهر مدينة العلا السعودية بمواقعها المليئة بالمعالم الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عامٍ، كما تعد موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، وهو موقع الحِجر الأثري حيث يشتهر بأكثر من 110 مقابرٍ نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.