ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 138 تليفون محمول داخل أوراق الألومنيوم

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك.

استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته واسرته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء عمارة مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة ومعتمة، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 138 تليفون محمول حاول الراكب إخفائهم داخل لفافات من اوراق الألومنيوم المفضضة.

شارك في الضبط كل من مصطفي فاضل وعبد الله حمدي وفادي نبيل مآمير الجمرك وهاني أبو طالب مدير الحركة، فيما أمر حسين عبد الله هيكل مدير إدارة الجمرك بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.