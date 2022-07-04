شن حملات تفتيشية مفاجئة وإعدام مواد غذائية فاسدة بشبين الكوم في المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

بدأت اليوم أولى حملات اللجنة التفتيشية المفاجئة بنطاق حى شرق وغرب مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وذلك تنفيذاً لقرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الصادر برقم رقم 797 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من مدير فرع حماية المستهلك ومدير مباحث التموين بالمنوفية ومدير الإدارة العامة لشرطة المرافق وممثلى مديريات الصحة والتموين للمرور والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية والمراكز الطبية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تم المرور على 2 مستشفى تخصصى وقامت اللجنة بتفقد الاستقبال والطوارئ وغرف تعقيم الملابس وغرف العمليات الكبرى وغرفة الإفاقة ومعامل التحاليل، ومتابعة أعمال شبكة الأوكسجين وعيادات الجراحة العامة، حيث تم تحرير محضر لوجود أطقم تمريض غير حاصل على رخصة ممارسة المهنة ( عمالة غير مؤهلة )، ومحضر أخر لتراكم النفايات الطبية بإحدى الغرف، كما تم تحرير محضر لعدم الاعلان عن أسعار وأنواع الخدمات المقدمة للجمهور.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من المطاعم والمحلات التجارية الكبرى للتأكد من جودة المعروضات، أسفرت عن إعدام 311 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى المحلات الكبرى، وتم تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، ووجود منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لمحاولات التلاعب لإحكام السيطرة ومنع استغلال المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



جانب من الحملات