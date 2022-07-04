اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:56 ص
أكرم القصاص
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زلزال جديد بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب إيران

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:00 ص
زلزال جديد بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب إيران مقياس ريختر
وكالات

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تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء اليوم الأحد، لزلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، وهو الثاني الذي تتعرض له البلاد مساء الأحد.

وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية، بأن هذا الزلزال وقع في الساعة السادسة و35 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي،بحسب وكالة أنباء (إرنا).

وحدد المصدر ذاته، مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم يرد أي تقرير بشان وجود خسائر ناجمة عن الزلزال من عدمها.

ويأتي الزلزال عقب زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد، ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران لم يسفر عن أي خسائر.

يأتي الزلزالان بعدما أسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران فجر السبت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.

 


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