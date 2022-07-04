اليوم السابع
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رئيس الوزراء الروسى: لدينا الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلنا عن العالم

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:34 م
رئيس الوزراء الروسى: لدينا الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلنا عن العالم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن روسيا لا يمكن عزلها عن العالم؛ كونها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدوله ولديها العديد من الأصدقاء فيه.


وأضاف ميشوستين - في الجلسة العامة لمعرض "إنوبروم" المنعقد حاليًا في مدينة يكاترينبورج الروسية - : "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم، ونقدر ونحترم الجميع"، لافتًا إلى أنه لا يمكن عزل روسيا، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعالم بأسره"، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".


وأوضح أن العقوبات على روسيا، غيرت النظام الحالي جذريًا، ما يتطلب من موسكو بناء سيادتها التكنولوجية في وقت قصير، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لكن التراجع لم يصل إلى مستوى حرج.


وتابع : "لا يزال الاقتصاد الروسي في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على مدى 5 أشهر، فيما زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 3% تقريبًا".


وأشار إلى أن روسيا تحتاج إلى أسطول سفن قوي، مؤكدًا أنه يجب أن ينتقل الاقتصاد الروسي إلى النموذج الرائد، إذ يجب تطوير السوق المحلية وزيادة الصادرات.


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