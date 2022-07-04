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دليلك لامتحان الديناميكا لغات.. ملخص المنهج وأهم الأسئلة المتوقعة "فيديو"

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:22 م
دليلك لامتحان الديناميكا لغات.. ملخص المنهج وأهم الأسئلة المتوقعة "فيديو" امتحانات الثانوية العامة
كتبت ـ هند عادل

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يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الديناميكا لغات

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.


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