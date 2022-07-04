جونسون: ندرس إمكانية استخدام الأنهار أو خطوط القطارات لتصدير الحبوب

كتب أحمد عرفة

قال رئيس ووزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بلاده تدرس إمكانية استخدام الأنهار كالدانوب أو خطوط القطارات لتصدير الحبوب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون: سنحتاج بشدة إلى طرق بديلة لتصدير الحبوب إذا تعثر استخدام البوسفور.

وتابع بوريس جونسون: بلا شك سنحتاج إلى المزيد من إنتاج النفط من أوبك+.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".

وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع في روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".