توفير منافذ بيع أضاحى العيد بأسعار مخفضة بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء 10 شوادر رئيسية لبيع الأضاحى بشمال سيناء، إضافة إلى الشوادر الفرعية، لافتا إلى أنه تم توفير سيارتين لحوم ودواجن.

وأضاف أن شركة الجملة تقوم بتوفير السلع واللحوم بالمحافظة، وحجز الأضاحى عن طريق الجمعيات الفئوية بمقدم 200 جنيه، وقال إنه تقوم مديرية الزراعة بشمال سيناء، بتوفير أضاحى بأسعار مناسبة بالتنسيق مع المربين، وسعر الضأن أوزان اقل من 55 كيلو 95 جنيها، والأوزان أكبر من 55 كيلو بسعر 90 جنيها، وأسعار العجول البقرى بـ71 جنيها للكيلو، والحجز بإدارة الانتاج الحيوانى بمديريه الزراعة بالعريش.

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء عن استعدادها للعيد، حيث أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، على فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحى مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف البيك أن مجازر شمال سيناء، جاهزة لذبح أضاحى المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطرى للإشراف على عملية الذبح.

أشار البيك إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أى ذبيحة غير مطابقة للشروط.