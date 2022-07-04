تفاصيل فتح باب التقديم بمعهد الفنية للتمريض فى الأقصر بحد أدنى 265 درجة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد شفيق رئيس الفرع، عن فتح باب التقدم بمعهد "رعاية الفنية للتمريض" بالمحافظة، حيث سيتم البدء فى صرف كراسة الشروط بداية من يوم 4 يوليو 2022 حتى 7 يوليو 2022، على أن تستوفى الملفات قواعد وشروط القبول بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، بجانب اجتياز الكشف الطبى وكشف الهيئة والقدرات، ويتم استكمال سحب الملفات من يوم 13 يوليو 2022 حتى 17 يوليو 2022.

وقال فرع هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الحد الأدنى للقبول (265 درجة)، والحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس عام التقدم، وأن يكون من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، مع ضرورة اجتياز الاختبارات (الإملاء فى اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي).

وفى نفس السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض، التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للعام الدراسى 2023/2022، حيث أوضحت الهيئة أن القبول بمدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض يتم طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبًا/طالبة.

وأضافت، أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده حرصًا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم، وتابعت، أنه تتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل السن فى بداية العام الدراسى عن أربعة عشر عامًا وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى، لافتة إلى أن مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.