اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:00 ص
تعرف على تفاصيل التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

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التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خايما دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ ، بحضور السفير هان ماورتسسفير هولندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث الفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه.
 
1- هناك تعاون طويل قائم بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود لـ 46 عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976 .
 
2- التعاون يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات .
 
3- أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجالات إدارة ومعالجة المياهوتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
 
4- هناك تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزمتحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
 
 

الرى

المياه

هولندا

الموارد المائية



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