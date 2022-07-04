وقال مركز جوانجدونج للبحث والإنقاذ البحري - في بيان أوردته قناة "تشانيل نيوز آشيا" - إنه تم انتشال الجثامين بمنطقة تقع على بعد نحو 50 ميلا بحريًا جنوب غرب موقع غرق السفينة، وأن الإدارات المعنية تكثف العمل للتأكيد من هويتهم".

وكان إجمالي الـ 30 فردًا من طاقم السفينة قد غادروها وقت الحادث، بعد أن انكسرت سلسلة المرسى خلال الإعصار، وفقًا لما أفادته وسائل إعلام محلية.