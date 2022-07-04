بعد قتله 3 أشخاص.. الشرطة الدنماركية تعتقل منفذ هجوم كوبنهاجن "صور"

كتب عبد الوهاب الجندى

اعتقلت الشرطة الدانماركية، شاب مشتبه به دانماركي الجنسية ويبلغ من العمر 22 عاما، قتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمس الأحد بمركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن، كاشفة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 أخرين حالتهم حرجة.

وكتبت شرطة كوبنهاجن على تويتر: "أوقف شخص على صلة بإطلاق النار في مركز فيلدز للتسوق".

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إن عددا من رجال الأمن أرسلوا إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار. ونصح رجال الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

واظهرت مشاهد من المكان مسعفين ينقلون جريحا وأمهات يحملن اطفالهن ويحاولن تهدئتهم.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن عدد الضحايا أو حالتهم. حن جهتها أكدت رئيسة بلدية كوبنهاجن أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوي الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجاري، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به دانماركي يبلغ من العمر 22 عاما ولا يمكنها استبعاد أن يكون ذلك "عملا إرهابيا". وأضافت أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى وجود شركاء في واقعة إطلاق النار.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الدانمركي، فإن تقييم التهديد الإرهابي للدانمارك حاليا عند مستوى "خطير"

يأتي الهجوم بعد حادث إطلاق نار، نفذه أحد المهاجمين في النرويج المجاورة الأسبوع الماضي، أودى بحياة شخصين في العاصمة أوسلو.



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