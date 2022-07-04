انخفاض فى أسعار الخضراوات بالمنيا.. كيلو الطماطم بـ 3 جنيهات والباذنجان 1.5

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من سوق الخضراوات لرصد أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة المنيا، والتى تشهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار بمختلف الأنواع.

وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والخيار والبطاطس بسعر 5 جنيهات، وكذلك البصل يصل سعره 3 جنيهات، والفلفل الأخضر يصل سعره 5 جنيهات، والباذنجان إلى 1.5، والعنب الأصفر 10 جنيهات، والأحمر 8 جنيهات.



وفى نفس السياق تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين وكذلك معارض بيع السلع للمواطنين والمنتشرة فى مراكز المحافظة من الشمال للجنوب



وقال القاضى إن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال استمرار منافذ بيع السلع الغذائية والتي بدأت قبيل شهر رمضان الماضي وتستمر حتى نهاية العام ، إلى جانب شوادر بيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار

