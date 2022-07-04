انتشال جثث 4 عمال لقوا مصرعهم فى انهيار غرفة صرف صحي بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من انتشال جثث 4 عمال، لقوا مصرعهم إثر انهيار غرفة الصرف الصحي بمحطة قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثث لمستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة، التى تولت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن العمال يتبعون إحدى شركات المقاولات الكبرى لدى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنهم من محافظتى المنوفية والغربية، كما تبين أن المحطة تحت الإنشاء والتشغيل التجريبي، حيث أنه لم يتم تسليمها حتى الآن، حيث كان قد حدث أعطال الأعطال بالتشغيل التجريبى وأثناء قيام إثنان منهم لسرعة إصلاحه تعرضا للاختناق بغاز الميزان، وعند نزول إثنان أخران لإنقاذهم تعرضوا للاختناق هما الأخران ولقوا مصرعهم جميعا.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثث عقب انتشالها وعرضها على الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المحافظة والجهاز التنفيذى لمياه الشرب وشركة مياه القليوبية لفحص الأسباب.

وكان قد لقى 4 أشخاص مصرعهم فى إنهيار غرفه صرف صحى فى قرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وجارى البحث عن أى جثث أخرى أو مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بانهيار غرفة صرف صحى فى قرية قرنفيل التابعة للمركز، وأسفر الانهيار عن مصرع 4 أشخاص.



على الفور انتقل رجال الأمن والحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار غرفة صرف صحى فى قرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفر هذا الحادث عن مصرع 4 أشخاص داخل غرفة الصرف حسب إفادة العاملين بالمحطة، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.