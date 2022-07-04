الوحدات المحلية بأسوان ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام الوحدات المحلية والجهات المختصة برفع درجة الإستعداد وتكثيف المرور الميدانى على المجازر والحدائق العامة ومختلف المواقع الخدمية لمتابعة سير العمل وضمان توفير كافة الخدمات الجماهيرية بالشكل المطلوب، إستمراراً للجهود المبذولة والإستعدادات التنفيذية الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتفقد سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل من خلال المرور الميدانى على مجزر المدينة، للتأكد من جاهزية كافة الأدوات والمعدات المتاحة لتقديم خدمات ذبح الأضاحى على الوجه الأكمل ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسة والفرعية ، فضلاً عن متابعة أعمال تهذيب الأشجار ورفع كافة الإشغالات داخل وخارج الحدائق العامة والمسطحات الخضراء لتوفير المكان المناسب أمام المواطنين للترفيه والإستمتاع بقضاء أوقات سعيدة مع أسرهم.

وفى نفس السياق قام على ياسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالمتابعة الميدانية لأعمال الكنس والرش ورفع تراكمات القمامة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، علاوة على رفع مستوى النظافة العامة داخل الحدائق ومختلف المسطحات الخضراء.

وعلى جانب أخر قام محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتفقد عدد 8 من المخابز البلدية من أجل متابعة عملية إنتاج الخبز والتأكد من مطابقته لمعايير الوزن والجودة المطلوبة حيث تم التشديد على ضرورة الإلتزام بأعمال النظافة العامة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مختلف المخالفات التموينية التى تم رصدها ببعض المخابز.







جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)



جانب من الحملات (6)



جانب من الحملات (7)



جانب من الحملات (8)



جانب من الحملات (9)







