المالية: مصر تبدأ منظومة ضريبية على أعلى المستويات العالمية 10 يوليو

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب سيتوقف بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 يوليو وسيعود يوم 10 يوليو، قائلا: "وذلك لأن مصر سيكون لديها منظومة ضريبية خلال 4 أيام على أعلى المستويات العالمية".

وأشار أبو عيش، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن التعامل مع الأزمة الحالية وأزمة كورونا أثبت أن القيادة السياسية والحكومة كان لديها رؤية متوازنة ين الحفاظ على النشاط الاقتصادى وحماية المجتمع من آثار الأزمات المتتالية، وهو ما ينعكس فيما تعانيه بعض الدول نتيجة القرارات غير المدروسة.

وأوضح أبو عيش، أن القانون عامى 2018 و2020 كان بنسب مختلفة، وأنه عند وضع القوانين يجب إحداث التوازن بين الانطباع السيء الذى سيحدث عند الممول الملتزم والمنضبط الذى يسدد الضرائب فى مواعيدها وبين الممول الذى يريد أن ينتظر قرارات التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير، ما يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، ودائما ما يظهر عند مناقشة مثل هذه التشريعات".

وفى سياق متصل قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون القانونية، إن مقابل التأخير ناتج عن تأخر سداد الضريبة، وأنه لا يستحق عن التقديرات الجزافية، ولا يحاسب الممول على قصور المصلحة فى التقدير، لافتا إلى أن مقابل التأخير كان يحصل أولا قبل أصل الضريبة، وأن البرلمان السابق عدل هذا الأمر وأصبح ما يؤخذ أولا هو أصل الضريبة".