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الإثنين، 04 يوليه 2022 02:29 م
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القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن تلقى طلبات العمل فى شغل 248 فرصة عمل

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:55 م
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن عن تلقى طلبات العمل فى شغل 248 فرصة عمل القوى العاملة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، عن تلقى طلبات راغبى العمل فى شغل 248 فرصة عمل فى المنشآت السياحية فى مجال الفندقة بمدن البحر الأحمر وتحديدا وذلك فى نطاق مدينتى سفاجا ومرسى علم برواتب تتراوح من 2400 إلى 5 آلاف جنيه للمؤهلات العليا والمتوسطة خبرة وبدون خبرة.

من جانبه، قال سعيد عبد الراضى مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هى مضيف ،ومساعد مضيف ،وعامل كافتيريا، وطباخ أول، وطباخ ثان، وطباخ ثان، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف غرف، ومشرف أدوار، وعامل سكن، وعامل مغسلة، وعامل زراعة، وجناينى، ومراقب أمن، وفنى معدات، وفنى كهربائى.

كذلك فني سلامة وصحة مهنية، ومشرف تبريد وتكييف، وفنى تبريد وتكييف، وفنى نقاش، وموظف استقبال، وخبير تجهيز وتحضير، وخبير أغذية ومشروبات، وخبير نظافة غرف، وخبير استقبال الضيف، وموظف حجوزات، وفرد أمن، وموظف علاقات نزلاء، ومنقذ، وصراف مطعم.

وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب عمل بسفاجا ،ومكتب عمل القصير للتقديم لتلك الوظائف.

 

 


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