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العراق.. شفاء مصابين بالاختناق وتوجيهات بإقالة المقصرين فى تسريب الغاز بذى قار

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:00 ص
العراق.. شفاء مصابين بالاختناق وتوجيهات بإقالة المقصرين فى تسريب الغاز بذى قار اختناق فى العراق
كتب عبد الوهاب الجندى

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وجه محافظ ذي قار العراقية محمد هادي الغزي، بإقالة المقصرين في تسرب غاز الكلور في قلعة سكر، فيما أكد شفاء جميع المصابين بالاختناق

وأوعز الغزي، بحسب بيان، بإعفاء المقصرين جميعا من مناصبهم في دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين، مبينا أن حالات التحسس والاختناق الناجمة عن التسرب من قنينة كلور كانت بسيطة وقد غادر الجميع المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحي.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن أكثر من 200 شخص تعرضوا للاختناق، إثر تسرب غاز الكلور من إحدى محطات تنقية المياه، فى قضاء قلعة سكر شمالى محافظة ذى قار جنوب العراق.


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