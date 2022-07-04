الصين تجدد إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة

كتب خالد إبراهيم

جدد المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الاثنين، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة المتوقعة فى أجزاء مختلفة من البلاد، وقال المركز، إنه من الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية من مساء الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تجتاح عواصف مطيرة أجزاء من قوانغدونغ و قوانغشى و هونان و جيانغشى و هوبى و خنان و آنهوى و شاندونغ، حيث ستشهد بعض المناطق هطولات مطرية يصل منسوبها إلى 180 مليمتراً.

ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق المذكورة آنفاً أمطاراً يتجاوز منسوبها 70 مليمتراً/ساعة، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ الاستعدادات المناسبة، وفحص أنظمة تصريف المياه فى المدن والأراضى الزراعية وأحواض الأسماك.

واقترح أيضا اتخاذ اجراءات للسيطرة على حركة المرور فى أقسام الطرق التى تتضرر من الأمطار الغزيرة، وتوجيه حركة المرور فى الشوارع التى تغمرها المياه، وتعليق العمليات فى الخارج فى المناطق الخطيرة.

ويوجد فى الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة، يليه البرتقالى ثم الأصفر فالأزرق.