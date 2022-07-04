اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:40 م
أكرم القصاص
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الصندوق العربي للمعونة للدول الإفريقية: نفذنا 13 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب أفريقى

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:36 م
الصندوق العربي للمعونة للدول الإفريقية: نفذنا 13 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب أفريقى جانب من الاجتماع
بيشوى رمزى

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صرح السفير محمد صالح العجوز، الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبّر خلال الاجتماع عن دعمه الثابت والدائم لأنشطة الصندوق وتقديره للجهود المبذوله من أجل التواجد علي الساحه الإفريقيه، وذلك بالرغم من الظروف الماليه الصعبه التي يمر بها ، كما إستغل  هذه الجلسه لحث الدول الأعضاء علي سداد مساهمتهم في موازنة الصندوق مايسمح لهذا الأخير القيام بدوره المنوط به دعما لمسار التعاون العربي الإفريقي.
 
الأمين العام أحمد أبو الغيط
الأمين العام أحمد أبو الغيط
 
وأشار السفير لعجوزي  إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن الصندوق استطاع خلال العام الجاري 2022 تنفيذ 13 دورة تدريبية لصالح 500 متدرب أفريقي من 20 دولة أفريقية، بالإضافة إلى تقديم 90 منحة دراسية لطلبة أفارقة بالجامعات العربية من 25  دولة أفريقية.
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
و قد شكر  الحاضرون جميعا  إدارة الصندوق على  الجهد الذي يقوم به كما أكدوا جميعا علي أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي-الأفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع أشقائها في أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد توسعاً في العلاقات الإفريقيه مع دول عديده.
 
أبو الغيط
أبو الغيط
 
ويضم مجلس ادارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية كل من المغرب ومصر وموريتانيا وليبيا والحزائر والسودان وفلسطين وجزر القمر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وبرئاسة الامين العام للجامعة العربية.
 

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية

محند صالح لعجوز

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية



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