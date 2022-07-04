الشرطة الدنماركية: المتهم بإطلاق النار في كوبنهاجن مريض نفسيًا

أعلنت الشرطة الدنماركية، أن المتهم بإطلاق الأعيرة النارية فى مركز تسوق تجارى بكونبهاجن مريض نفسيًا، ووقع إطلاق نار على عدة أشخاص فى مركز تسوق فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وتم اعتقال شخص واحد.

وقال سورين توماسن، رئيس شرطة كوبنهاجن، للصحفيين، إنه تم القبض على شخص واحد، وُصف بأنه شاب من أصل دنماركى يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث يُجرى تحقيق واسع النطاق فى جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى أشخاصًا يجرون فى المركز التجارى وضباط إنفاذ القانون مدججين بالسلاح فى مكان الحادث.

وتم استجواب المشتبه به البالغ من العمر 22 عامًا فى حادث إطلاق النار فى فيلدز وسيُعرض فى تحقيق دستورى بتهمة القتل الخطأ.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عدة مقاطع فيديو يظهر فيها المشتبه به ومعه عدة أسلحة نارية.

وقال كبير مفتشى الشرطة أن رأى الشرطة هو أن بعض مقاطع الفيديو هذه تخص المحتجز ، وبالتالى سيتم تضمينها فى التحقيق الإضافي.

وبناءً على مواد من عمليات التفتيش ، تقدر الشرطة أنه كان هناك نوع من "الاعتبار والاستعداد" للهجوم، ولم يتم تحديد الدافع بعد، حيث لا تزال الشرطة تقيم أن المشتبه به تصرف بمفرده دون مساعدة أو تعاون من الآخرين، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أى إرهاب.

وقال كبير مفتشى الشرطة سورين توماسن:لا يوجد شيء فى ما وجدناه يمكن أن يثبت أن هذا عمل إرهابي، كما أن المشتبه به معروفة معاناته من مرض نفسي.