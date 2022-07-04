اليوم السابع
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"الشامى والبلدى" أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء وسوق الخميس بالعريش.. صور وفيديو

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:00 ص
"الشامى والبلدى" أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء وسوق الخميس بالعريش.. صور وفيديو الشامى والبلدى أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهد سوق الخميس فى منطقة قلعة العريش بشمال سيناء، حركة بيع يومية لا تتوقف للأضاحى التى يوفرها للزبائن تجار بعضهم مقيم فى السوق وآخرين متنقلين بسيارات نقل، ومربون عاديون يحضرون للسوق لبيع نتاج تربيتهم من الأغنام والماعز.

نقل تلفزيون اليوم السابع، من سوق الخميس بالعريش مشاهد حركة بيع وشراء للأضاحى والتى كما أكد التجار أن اشهرها وأكثرها بيعا هى الشامى والبلدى وهى أنواع للأغنام والماعز تعيش فى شمال سيناء، بينها ما يتم تربيته فى مزارع إنتاج خاصة بها واخرى فى البيوت، إضافة لأنواع أخرى من الخرفان والجديان بينها نوع العسافى الذى يعد اغلاها سعرا وأكثرها وزنا، وأضاحى من انواع يتم جلبها من أسواق محافظات وجه بحرى ومطروح والصعيد وبيعها فى سوق العريش.

وجمع السوق زبائن يقومون بشراء أضاحيهم ونقلها لبيوتهم، وأجمع الأهالى أنه فى الدارج أن كل بيت فى شمال سيناء لايخلوا من أضحية والأنواع المفضلة لديهم هى الشامى والبلدى، وآخرين يقبلون على أضاحى يتم جلبها من محافظات لبيعها فى السوق إضافة لأجود أنواع الاضاحى وهو العسافى.

الشامى والبلدى أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء (1)
 

الشامى والبلدى أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء (2)
 

الشامى والبلدى أشهر أنواع أضاحى أهل سيناء (3)
 

 


شمال سيناء

سوق العريش

عيد الاضحى

الاضاحى

سيناء



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