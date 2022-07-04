اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 08:23 م
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السفارة الروسية فى صوفيا: وصول الدبلوماسيين إلى موسكو بعد طردهم من بلغاريا

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:13 م
السفارة الروسية فى صوفيا: وصول الدبلوماسيين إلى موسكو بعد طردهم من بلغاريا روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت السفارة الروسية في بلغاريا، اليوم، بوصول الدبلوماسيين الروس الذين أعلنتهم صوفيا "شخصيات غير مرغوب فيهم"، إلى موسكو.


وأكد مصدر في السفارة - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - وصول الدبلوماسيين إلى موسكو على متن طائرتين.


وكان رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف قد أعلن، في نهاية يونيو الماضي، طرد 70 دبلوماسيًا روسيًا كان يقول إنهم عملوا لصالح الاستخبارات.


يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو ستطرح سؤالاً حول الحفاظ على تواجدها الدبلوماسي في بلغاريا في حال عدم تغيير القرار البلغاري حول طرد الدبلوماسيين الروس.


روسيا

بلغاريا

السفارة الروسية فى بلغاريا

طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا



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