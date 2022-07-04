الداخلية تضبط 1524 قضية تموينية متنوعة

كتب ـ سليم على

وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .. وتتمكن من ضبط (1524) قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1524) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (8,350 طن "أرز أبيض – مكرونة - دقيق") ، (407) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (24,770 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – مربى" – 382 عبوة سجائر – 61 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (607) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" –80 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 33 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 38 قضية توقف عن الإنتاج – 355 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (4,250 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف خبز ) ، وكذا (32) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,200 كيلو جرام "سكر – أسمدة مدعمة" – 180 إسطوانة – 24620 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (41,320 طن – 241 إسطوانة – 24620 لتر مواد بترولية – 382 عبوة سجائر) كان أبرزها الآتى :-

ضبط (12,210 طن "دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط (8,35 طن "أرز أبيض – مكرونة - دقيق أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة ) لتجميعه كمية قدرها (13200 لتر مواد بترولية "بنزين 92 – سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وتحقيق ارباح غير مشروعة، كما ضبط (15 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (13,425 طن "مكرونة - دقيق أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، كما ضبط (50 طن "مواد خام "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.. تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات الزجاجية) بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط (10000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت (14,865 طن أقماح محلية) أبرزها: ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة أسيوط) محملة بكمية قدرها (11 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية) لتخزينه كمية قدرها (2,01 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط (6) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ(20,250) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (368 قطعة "50 قطعة صوتية – 79 قطعة ضوئية – 239ملصق")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.