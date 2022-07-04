الحكومة الفرنسية تستبعد الوزير المتهم بالاغتصاب داميان أباد

كتبت: هناء أبو العز

استبعدت الحكومة الفرنسية الجديدة، وزير التضامن داميان أباد، من التشكيل الجديد بعد ضغوطات كثيرة بسبب اتهامه باغتصاب امرأتين وتعيين بدلًا منه رئيس الصليب الأحمر.

وكانت الحكومة قد تعرضت لضغوط منذ تعيين داميان آباد، والمتهم بالاغتصاب من قبل امرأتين في اليوم التالي لتعيينه في الحكومة .

وفُتح تحقيق في نهاية يونيو بعد الشكوى التي قدمتها إحدى هؤلاء النسوة، وعارض داميان أباد هذه الحقائق، مؤكدًا بشدة أن العلاقات الجنسية التي قام بها دائمًا تستند إلى مبدأ الرضا المتبادل، لمعاناته من إعاقة جسدية تتمثل في خلل بالمفاصل مما لن يسمح له بالقيام بالأفعال المزعومة.

كانت قضية داميان أباد قد سممت الأسابيع الأولى لإليزابيث بورن في ماتينيون، حيث يتم استجواب رئيس الوزراء بانتظام حول هذا الموضوع خلال رحلاتها.

وفي عمود نشرته صحيفة لوموند، طالبت 188 امرأة - مسؤولون منتخبون وصحفيون ونسويات وفنانات - باستقالة وزير التضامن، بمبادرة من مرصد العنف الجنسي، والعنف الجنسي في السياسة والجمعية النسوية، وكتبوا: استمرار وجوده في الحكومة هو أحد أعراض المقاومة الكبيرة التي مارسها الرجعيون ضد النساء اللواتي يتحدثن علنًا منذ سنوات ويكافحن من أجل أن يتم الاستماع إليهن.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، أعيد انتخاب داميان أباد نائباً عن مدينة العين بحصوله على ما يقرب من 58% من الأصوات، ضد مرشح من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي، وسيتمكن الوزير السابق داميان أباد من استعادة مقعده هناك.

وتولى مكانه جان كريستوف كومب، وهو غير معروف لعامة الناس، كان المدير العام للصليب الأحمر لمدة 5 سنوات.