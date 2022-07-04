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الجيش الروسى يشن هجوما على مدينة سيفيرسك الأوكرانية

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:43 م
الجيش الروسى يشن هجوما على مدينة سيفيرسك الأوكرانية الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد مساعد وزير خارجية جمهورية لوجانسك الشعبية، فيتالى كيسيليوف، أن وحدات الجيش الروسى تشن هجوما على مدينة سيفيرسك الأوكرانية من اتجاهين فى آن واحد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد وزير خارجية جمهورية لوجانسك الشعبية إن القوات حاليا تتجه إلى سيفيرسك من اتجاهين وخاصة أرتيوموفسك وهى الآن فى منتصف الطريق إلى مدينة سيفيرسك.

ولفت مساعد وزير خارجية جمهورية لوجانسك الشعبية إلى أن السيطرة على مدينة سيفيرسك ستسمح بمواصلة الهجوم على مدينتى كراماتورسك وسلافيانسك، موضحا أن مدينة سيفيرسك هى مفتاح لكراماتورسك وسلافيانسك، إذ أن سيفيرسك تعد اليوم نوعا من آخر الحدود فى نهاية سيناريو دونباس.


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