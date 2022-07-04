"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام.. وفض المظاريف الأربعاء المقبل

كتب: مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 2 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2022 وأن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء المقبل.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك حيث سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسينم طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر 115 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم الضانى المبردة السوداني بسعر 135 جنيها للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 90 جنيها للكيلو القائم.