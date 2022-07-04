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الأرصاد: الحرارة فى الظل بالقاهرة الكبرى 36 درجة وننصح بارتداء غطاء الرأس

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:59 م
الأرصاد: الحرارة فى الظل بالقاهرة الكبرى 36 درجة وننصح بارتداء غطاء الرأس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى الأن المقاسة فى الظل 36 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد يتجاوز حاجز 40 درجة مئوية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسب الرطوبة و أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بحرارة الطقس. 
 
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الإكثار من شرب السوائل الباردة، و عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون. 
 
ويشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة>
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
 
 

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