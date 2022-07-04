اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اجازة عيد الاضحى .. من السبت للخميس مدفوعة الأجر بالوزارات والمصالح الحكومية

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:55 م
اجازة عيد الاضحى .. من السبت للخميس مدفوعة الأجر بالوزارات والمصالح الحكومية اجازة عيد الاضحى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن موعد اجازه عيد الاضحى المبارك هذا العام، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، اجازه رسمية مدفوعة الأجر.

​اجازة عيد الاضحى 2022

وأوضح مجلس الوزراء فى بيانه أن الإجازة للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وذكر مجلس الوزراء أن أعمال الامتحانات مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رئيس الوزراء يعلن اجازة عيد الاضحى
رئيس الوزراء يعلن اجازة عيد الاضحى

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى والتنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها.

ومن ناحيته، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم شن حملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تمت مخاطبة إدارة مجازر اللحوم بالمديريات وفروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتامين سلامة انتاج اللحوم بالأسواق، ووضع خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات متابعة أعمالها على مستوى المحافظات.

 وتقرر إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى الفترة ما قبل عيد الأضحي، وتوفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

 


اجازة عيد الاضحى

اجازه عيد الأضحى

اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢

اجازه عيد الاضحى 2022

اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص

اجازه عيد الاضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحى

اجازة عيد الاضحى 2022

اجازة عيد الاضحى للبنوك في مصر

اجازة عيد الاضحى القطاع العام

اجازة عيد الاضحى 2022 مصر

اجازة عيد الاضحى للبنوك

اجازة عيد الاضحى في مصر ٢٠٢٢

موعد وقفة عرفات 2022

موعد عيد الأضحى المبارك 1443

الاجازات الرسمية 2022

موعد صلاة عيد الأضحى 2022



الموضوعات المتعلقة

القاهرة 5:26 والإسكندرية 5:28.. موعد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات الجمهورية

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:42 م

الأوقاف تشكل غرفة عمليات لإعداد ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:11 م

الوحدات المحلية بأسوان ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:05 م

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:57 م

محافظ أسيوط: الانتهاء من تجهيز 4089 مسجدا وساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:27 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة